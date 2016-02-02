Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları

ÇANKIRI (AA) - Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 205 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, kar kalınlığının 205 santimetre olduğu Bolu Kartalkaya'yı 155 santimetre ile Uludağ ve Palandöken, 144 santimetre ile Konaklı, 126 santimetre ile Nemrut, 120 santimetre ile Sarıkamış, 104 santimetre ile Erciyes, 101 santimetre ile Ilgaz izledi.

Kar kalınlığı Hazarbaba'da ve Davraz'da 90, Yıldıztepe'de 62, Erzincan Ergan'da 57, Ladik'te 50, Kartepe'de 40, Gerede Arkut'ta 30, Elmadağ'da ise 13 santimetre ölçüldü.

Kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 03.02.2016 En Düşük En Yüksek Davraz AB -3 5 Elmadağ PB -2 8 Erciyes S -3 8 Ilgaz PB -3 7 Kartalkaya PB -1 7 Kartepe PB 3 8 Ladik AB 0 10 Palandöken AB -11 -2 Cıbıltepe AB -7 -1 Uludağ PB 2 7 Yıldıztepe PB -3 7

(?AB-Az Bulutlu, S-Sisli, PB- parçalı Bulutlu)