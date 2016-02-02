AK Parti Denizli Milletvekili Tin:

DENİZLİ (AA) - AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, "Hiçbir hain bu topraklarda barınamaz, buna asla fırsat vermeyiz" dedi. AK Parti Denizli il başkanlığında düzenlenen haftalık olağan toplantıda konuşan Tin, ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tin, seçim dönemlerinde verdikleri sözleri yerine getirmek için acil eylem planında belirtilen adımları attıklarını belirtti. Acilen yerine getirilmesi gereken sorunları kısa sürede çözüme kavuşturduklarını ve milletin hizmetine sunduklarını dile getiren Tin, "Gençlerimizden yaşlılarımıza, işçilerimizden memurlarımıza kadar her alanda milletimizin beklentilerine cevap olacak nitelikte adımlar attık, atıyoruz. Bu düzenlemeleri yaparken muhalefet partilerinin direnç gösterdiğini görmek ise bizleri üzüyor. Ancak, bizler milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirme konusunda kararlıyız ve bu yönde adımlarımızı cesaretle atıyoruz" dedi.

- "HDP, Kürtleri Temsil etmiyor" Milletvekili Tin, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Kürt vatandaşları temsil eden bir parti olmadığını savunarak, şunları kaydetti:"Bugüne kadar söyledikleri ve yaptıklarına bakılırsa, terör yanlısı ve destekçisi bir yapı konumundadır. Vatan hainliğiyle siyasi mücadelede bulunmanın, hiçbir demokraside yeri yoktur. Hem milletimize karşı bölücü tavır takınacak, çığırtkanlık yapacaksın, hem de terör odaklarıyla hareket edecek, sonra da meclis kürsüsünden ahkam keseceksin. Milletin kürsüsünde, askerimize, polisimize, tarihimize ve öz değerlerimize kimse hakaret edemez. Milletimiz asla buna müsaade etmez. Hiçbir hain bu topraklarda barınamaz, buna asla fırsat vermeyiz."