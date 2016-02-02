Denizlili firma iflas erteleme istedi

DENİZLİ (AA) - Türkiye'de kapasite bakımından önde gelen süt işleme tesisleri arasında gösterilen Denizlili Aynes Gıda firması, iflas erteleme talebiyle mahkemeye başvurdu. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Serin, takibe düşmüş borçlarının bulunmadığını, üretimin devam ettiğini, darboğazı aşmak için yerli ve yabancı şirketlerle ortaklık görüşmesi yaptıklarını açıkladı.

Acıpayam ilçesi Aligöz mevkiindeki tesislerinde yaklaşık 500 çalışanla günlük 800 ton süt ürünü işleyen Aynes Gıda, iflas erteleme talebiyle Acıpayam Asliye Hukuk Mahkemesine başvuruda bulundu. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Serin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuyla ilgili Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nu bilgilendirdiklerini ifade etti.

Serin, şirketin içinde bulunduğu mali koşullar nedeniyle başvuru yaptıkları mahkemenin şirket hakkında yapılmış veya yapılacak icra takipleri ile ihtiyati haciz ve tedbir uygulamalarının tedbiren durdurulmasına karar verdiğini belirtti.Şirketin içinde bulunduğu durumdan kurtarılması için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Serin, "Tesisimizde üretim devam ediyor, faaliyetimizi durdurmadık. Takibe düşmüş günü geçen bir borcumuz bulunmuyor. Finansal sorunların acilen çözümü için yerli ve yabancı şirketlerle ortaklık konusunda görüşüyoruz" dedi.