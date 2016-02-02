Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın:

DENİZLİ (AA) - PTT 1. Lig takımlarından Denizlispor'un teknik direktörü Ali Yalçın, Vartaş Elazığspor maçından galibiyetle ayrılarak, silinen 3 puanı telafi edeceklerini söyledi.

Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

Takımdaki arkadaşlık ve dostluk sayesinde zor günleri atlatarak çıkışa geçeceklerine inandığını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:"Vartaş Elazığspor maçına çok iyi hazırlanıyoruz. Sakatlığı bulunan futbolcularımızın hepsi düzeldi. Gol yollarındaki sıkıntılarımızı da Genkov ve Şaban'ın performansını yükselterek gidereceğiz. Vartaş Elazığspor maçından galibiyetle ayrılarak, silinen 3 puanımızı telafi edeceğiz. Rakibimiz ligde üst sıralar için mücadele ediyor. Biz de alt sıralardan kurtulmaya çalışıyoruz. Güzel maç olacak. Rakibimizi yenebilecek güce sahibiz. Futbolcularıma güveniyorum. Hedefimiz galibiyet."Yalçın, mevcut yönetim kurulunun genel kurulda yeniden seçilmesinin futbolcuların kafasındaki soru işaretlerini giderdiğini ve maça daha rahat çıkacaklarını sözlerine ekledi.

