DENİZLİ (AA) - Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında Denizli'de bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan kişi, Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Şüpheli daha sora Manisa'dan gelen polis ekiplerine teslim edildi.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY operasyonu kapsamında sabah saatlerinde Manisa merkezli İzmir, İstanbul ve Denizli'de eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 19 kişi gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerin, "Manisa Belediyesinin İmar İşleri Müdürlüğüne sızarak, usulsüz şekilde ruhsat verdikleri, karşılığında himmet, burs, kurban adı altında para alarak örgüte finansman sağladıkları" iddia ediliyor.
Manisa'daki FETÖ/PDY operasyonu
- Operasyon kapsamında Denizli'de bir kişi gözaltına alındı
DENİZLİ (AA) - Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında Denizli'de bir kişi gözaltına alındı.