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Suriyeli genç hem okuyor hem yeteneklerini geliştiriyor

Suriyeli genç hem okuyor hem yeteneklerini geliştiriyor
Suriyeli genç hem okuyor hem yeteneklerini geliştiriyor
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- Denizli'de hayırseverlerin desteğiyle üniversite eğitimine başlayan Suriyeli sığınmacı genç, bir lokantada yaptıkları resimleri satarak gelir elde ediyor, müzik yeteneğini geliştirmek için de belediye konservatuvarında ders alıyor - Suriyeli Şıhbediran: - "Burada yeteneklerimin gelişmesi için insanlar çaba gösteriyor. Bana sahip çıkanlara layık olmak için canla başla çalışıyorum"

DENİZLİ (AA) - MUSTAFA DERMENCİOĞLU - Ülkesindeki savaştan kaçarak geldiği Türkiye'de üniversite eğitimine başlayan Suriyeli öğrenciye Denizli esnafı ve hayırseverler sahip çıktı.

Bir yandan üniversitede eğitimini sürdüren genç, resim ve müzik konusundaki yeteneklerini geliştirmek için de çaba gösteriyor.

Haseki kentinde oturduğu sokağın bombalanması sonucu yakınlarını kaybettikten sonra ailesiyle Türkiye'ye sığınan 21 yaşındaki Hüseyin Şıhbediran, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazandı. Ailesinin, geçimlerini sağlayamadıkları için Suriye'ye geri dönmesi üzerine Şıhbediran, tek başına kaldı.

Kente sığınan Suriyeliler'e destek olmaya çalışan Medeniyet ve İnsani Yardım Derneği (MEDENİYAD) tarafından keşfedilen yetenekli genç, esnaf ve yerel yönetimlerin desteğiyle hem eğitim görüyor hem de resim ve müzik alanında kendisini geliştirmeye çalışıyor.

Şıhbediran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaş sırasında esir düştüğü Esed askerlerinden işkence gördüğünü, yaşadıkları mahallenin sık sık saldırıya uğraması sonrası 1,5 yıl önce kaçarak ailesiyle Şanlıurfa'ya sığındığını belirtti.

Eğitimi için geldiği Denizli'de sıkıntılı günler geçirdiğini, burada kendisine sahip çıkıldığını anlatan Şıhbediran, çocukluğundan beri resim çizdiğini, bu konuda dersler aldığını, profesyonelleşme aşamasındayken savaşın patlak verdiğini dile getirdi.

Denizli'de Medeniyet ve İnsani Yardım Derneği yetkilileriyle tanışması sonrası hayatının değiştiğini, onların aracı olmasıyla eğitime başladığını ve yeteneklerini gösterme fırsatı bulduğunu ifade eden Şıhbediran, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'in resim malzemeleri hediye ettiğini, Bayramyeri'ndeki bir lokantada da çalışma alanı ayrıldığını söyledi.

Lokanta müşterileri için portre ve resimler yaptığını, gelen taleplerden memnun olduğunu dile getiren Şıhbediran, çizimleri sayesinde eğitim masraflarını karşıladığını, ayrıca hayırseverlerden de destek gördüğünü vurguladı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'na Denizli ziyareti sırasında kendisinin yaptığı portresinin takdim edildiğini, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini yaptığını anlatan Şıhbediran, sergi açmak ve ünlü ressamlardan eğitim almak istediğini aktardı.

- Müzik eğitimi de alıyor

Ülkesinde müzikle de ilgilendiğini ve beste yaptığını kaydeden Şıhbediran, şöyle konuştu:

"Suriye'de şiir yazıyor ve beste yapıyordum. Ama burada Türkçe bana ağır geliyor, o yüzden şimdilik beste yapamıyorum. Üniversitenin hazırlık sınıfındayım, gelecek yıllarda Türkçe şarkılar bestelemeyi amaçlıyorum. Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda ud eğitimi alıyorum. Ayrıca koroda da görev veriyorlar.

Türk Sanat Müziği söylüyorum. Üniversitede yabancılar için düzenlenen Türkçe Şenliği'nde şarkılar seslendirdim. Bu konuda da profesyonelleşmeye çalışıyorum. Bana sahip çıkanlara layık olmak için canla başla çalışıyorum. Burada yeteneklerimin gelişmesi için insanlar çaba gösteriyor. Bu beni hem gururlandırıyor hem de sorumluluk yüklüyor. Onlara layık olmak istiyorum."

MEDENİYAD Başkanı Mehmet Ali Öner ise uzun zamandır Denizli'deki sığınmacılarla ilgilendiklerini belirterek Hüseyin Şıhbediran'ın yetenekleriyle kendilerini büyülediğini ifade etti.

Öner, "Hüseyin, hem resim hem müzik kabiliyeti olan bir kardeşimiz. Bütün sığınmacılar başımızın tacı. Hepsi ile ayrı ayrı ilgilenip yeteneklerini keşfetmeyi, ortaya çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Sığınmacı gencin belediye konservatuvarındaki öğretmeni Ahmet Nuri Çağdaş ise Şıhbediran'ın müzik konusunda çok yetenekli olduğunu, ud eğitimi sayesinde gelecekte müzik konusunda başarılı projelere imza atacağını tahmin ettiklerini söyledi.


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