ABD, IŞİD'le mücadeleye ayırdığı bütçeyi yüzde 50 artıracak

RADİKAL - ABD Savunma Bakanı Ash Carter, Pentagon'un IŞİD'le mücadeleye ayırdığı bütçeyi 2017 mali yılında yüzde 50 artıracağını açıkladı.



Carter, Washington Ekonomi Kulübü'nde katıldığı toplantıda Pentagon'un, IŞİD'le mücadele için ayırdığı bütçeyi (2016'ya göre yüzde 50 artırarak) 7,5 milyar dolara çıkarmayı planladığını bildirdi.



Üst düzey bir Pentagon yetkilisi de ABD'nin 2017 yılında 45 bin GPS güdümlü akıllı bomba ile lazer güdümlü füze almayı planladığını ve bunlar için 1,8 milyar dolar harcayanacağını kaydetti. Aynı yetkili bu bomba ve füzelerin halihazırda IŞİD'le mücadele kapsamında kullanıldığını da söyledi.



Pentagon'dan alınan bilgilere göre, IŞİD'le mücadeleye başlanan 8 Ağustos 2014 tarihinden 1 Ocak 2016 tarihine kadar (IŞİD'le ilgili tüm operasyonlar için) yaklaşık 5,8 milyar dolarlık harcama yapıldı; bu da günlük 11,4 milyon dolara tekabül ediyor.

OBAMA DUYURACAK



Carter, ABD Başkanı Barack Obama'nın önümüzdeki hafta 2017 mali yılı için federal bütçeyi duyuracağını belirterek, "Yönetimin Kongre'den talep edeceği bütçenin yarısının (582,7 milyar dolar) Pentagon'a tahsis edilebileceğini düşünüyoruz" dedi.



Bu bütçe artışının nedenlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede Carter, Avrupa'da Rusya, Asya-Pasifik'te Çin, İran ve Kuzey Kore'nin nükleer programları ve IŞİD'in yükselişini gerekçe gösterdi. Bu meydan okumaların kapasite artırımlarını zorunlu kıldığını kaydeden Carter, Rusya ve Çin'in askeri sistemlerini geliştirdiklerini ve bunların ABD'nin çıkarlarını tehdit eder hale geldiğini vurguladı.



Rusya'nın Ukrayna'da, Çin'in ise Güney Çin Denizi'ndeki askeri eylemlerine işaret eden Carter, ABD'nin bu ülkelerle herhangi bir çatışmaya girmek istemediğini ancak Pentagon'un bu gelişmelere kayıtsız da kalamayacağını ifade etti.

AVRUPA İÇİN REKOR ARTIŞ



Carter ayrıca, Pentagon'un Avrupa'daki müttefiklerini desteklemek için ayırdığı bütçeyi 2017 mali yılında 4 katına çıkararak 3,4 milyar dolara yükseltmeyi planladığını da belirtti. Bu rakam bu dönem 789 milyon dolar düzeyindeydi.



"Pentagon, 2017 yılında siber güvenlik için de 7 milyar dolar harcama yapacak" diyen Carter, ABD'nin siber güvenliğe çok önem verdiğinin altını çizdi.



Carter, önümüzdeki hafta Brüksel'de IŞİD'le mücadele kapsamında 26 ülkeden mevkidaşları ile bir araya gelecek.



Guantanamo'nun ne zaman kapatılabileceğine ilişkin bir soruya Carter, ABD dışındaki bir ülkeye gönderilemeyecek bazı tutuklular olduğunu ifade ederek, "Şu anda onları transfer edebileceğimiz güvenli bir yer yok ve bu kişiler için başka bir tutukevi de açamayız" dedi.



Guantanamo'daki tutukevinde 91 tutuklu bulunuyor ve Beyaz Saray Guantanamo'yu tamamen kapatabilmek için çabalarını sürdürüyor.

AA