ABD'de önseçimlere Trump kötü başladı

RADİKAL - ABD’de başkan aday adaylarının belirlenmesi için ön seçimlerin başladığı İowa eyaletinde, Cumhuriyetçi Parti adayları seçiminde sürpriz bir sonuç ortaya çıktı. Şimdiye kadar yapılan anketlerde seçim yarışını önde götüren işadamı Donald Trump, seçimlerin kaderini belirlemesi beklenen İowa seçimlerinde yenilgiye uğradı. İowa’da, ABD Başkanlığı aday adaylığı seçimlerini Cumhuriyetçi Parti’den Teksas Senatörü Ted Cruz kazandı. Demokrat Parti’den Hillary Clinton ile Bernie Sanders arasında yüzde 0.2’lik bir fark ortaya çıkarken, sonuçlar Türkiye saati ile 06.05 itibarı ile netlik kazanmadı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde seçimler öncesi adayların belirlendiği en kritik süreç olan ön seçimler Iowa eyaletiyle başlıyor.

Cumhuriyetçiler’de yarış, iş adamı Donald Trump ve Teksas Senatörü Ted Cruz arasında geçerken, anketlere göre ulusal çapta olduğu gibi İowa’da da Trump’ın üstünlüğü bulunuyordu. Her fırsatta göçmen ve İslam karşıtı söylemleriyle dikkat çeken Trump, İowa’daki seçimlerde yenilgiye uğrarken, seçimi Teksas Senatörü Ted Cruz kazandı.

Demokrat Parti'de ise ABD eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile en yakın rakibi Vermont Senatörü Bernie Sanders arasındaki fark ulusal çapta giderek kapanırken, Clinton ilk gelen ve kesin olmayan sonuçlara göre, İowa ön seçimlerini kazanan isim oldu.

Yaklaşık 3 milyonluk nüfusa sahip İowa’da kazanan adayın başkanlık yarışını da önde götürmesi bekleniyor, 1972’den beri İowa’da ilk üçe giremeyen hiçbir aday başkan seçilemedi. (DHA-NEW YORK/Nafiz ALBAYRAK)







Cruz, galibiyeti eşi Heidi Cruz'la sarılarak kutladı.





IOWA NEDEN ÖNEMLİ?

Aslında Iowa’dan seçilecek ve Demokratlar ile Cumhuriyetçilerin başkan adaylarını belirleyecek delegeler, partilerin toplam delegelerinin yaklaşık yüzde 1’ini oluşturuyor. Ancak 44 yıldır başkan adaylığı önseçimlerinin ilk başladığı eyalet olan Iowa, önseçimlerin sonunda adayın kim olacağı konusunda iki açıdan her zaman belirleyici olmuş bir yer. Birincisi, Iowa şansı az görülen adayları öne çıkarıp potaya sokmasıyla biliniyor. İkincisi de tek bir istisna dışında Iowa’da ilk üçe giremeden başkan adayı olan biri tarihte yok. İstisna da, 2008’de Iowa’da dördüncü olan Cumhuriyetilerin o yılki başkan adayı John McCain.