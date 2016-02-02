ABD'den PYD'ye kınama

RADİKAL - ABD Dışişleri Bakanlığı, PYD’nin Avrupalıları geçen hafta sosyal medya üzerinden Türkiye’ye karşı savaşmaya çağırmasını kınadı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, günlük basın toplantısında bir soru üzerine PYD’nin geçen hafta İngilizce, İspanyolca ve Fransızca yayınladığı videoda Avrupalıları Türkiye’ye karşı savaşmaya çağırmasına ilişkin videoyu gördüklerini ve bunu güçlü bir dille kınadıklarını söyledi.

Kirby, “Böyle bir davranış kabul edilemez ve bütün tarafları ortak düşmanımız olan IŞİD’e karşı yoğunlaşmaya çağırıyoruz” dedi.



Kirby’ye Türkiye’nin Suriye’de IŞİD’e yönelik sınır ötesi bombalamaları hatırlatılarak, “Türkiye’nin sınır ötesinden top atışı yapması Suriye’nin bağımsızlığını ihlal eder mi?” sorusu yöneltildi.

Kirby, bu soruya “Türkiye, IŞİD’e karşı yürütülen operasyonlara katılmaktadır” dedi. Türkiye’nin IŞİD hedeflerine karşı yaptığı top atışlarını “iyi bir şey” olarak değerlendiren Kirby, “Bu bizim de istediğimiz bir şeydir” yanıtını verdi.