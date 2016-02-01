Açlık grevindeki Filistinli gazeteci artık konuşamıyor

RADİKAL – İsrail güvenlik güçlerinin 21 Kasım 2014’te evinde gözaltına aldığı ve hukuksuz hapis cezasını protesto amacıyla iki aydan daha uzun süredir açlık grevinde olan Filistinli gazeteci Muhammed el-Keyk, konuşma yetisini kaybetti. Keyk’in avukatı, gazetecinin durumunun ‘çok tehlikeli’ olduğunu söyledi.

AFP’nin haberine göre, Keyk’in avukatı Cevad Bulus, Keyk’i tedavi gördüğü Emek Sağlık Merkezi’nde ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, “Konuşma yetisini ve işitme yetisinin yüzde 60’ını kaybetti” ifadesini kullandı.

Öte yandan, eşinin durumu hakkında basın toplantısı düzenleyen Keyk’in eşi Fayiha, avukatın açıklamasını doğruladı ve doktorlardan aynı bilgiyi aldığını söyledi. Fayiha, “Eşimi serbest bırakmak ya da tutuklanmasını incelemek için neyi bekliyorlar?” sorusunu sordu.

İsrail hapishane hizmetlerinden ve hastaneden konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

'İDARİ TUTUKLULUK' KAPSAMINDA HAPİSTE

Suudi Arabistan merkezli medya kuruluşu Almajd TV için çalışan 33 yaşındaki Filistinli gazeteci Muhammed el-Keyk, Ramallah’taki evinde gözaltına alınıp hapse girdikten sonra 24 Kasım'a açlık grevine başladı. Yemek yemeyi reddeden gazeteci, serbest bırakılana kadar açlık grevini sürdüreceğini açıkladı.

İsrail'de 'idari tutukluluk' adlı uygulama kapsamında Filistinli tutuklular, haklarında hiçbir suçlamada bulunulmaksızın duruşmaya çıkarmadan hapse atılabiliyor. Tutukluluk hali her 6 ayda bir yenilenebiliyor.