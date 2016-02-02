Brett McGurk, Kobani ziyaretini anlattı

RADİKAL - ABD Başkanı Barack Obama'nın IŞİD'le mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün Kobani'yi ziyaret ettiğinin ortaya çıkmasının ardından ziyaretin detayları açıklandı. McGurk, kişisel Twitter hesabından Kobani'de yaşadıklarını aktardı.

Konuyla ilgili altı tweet atan McGurk şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta sonu, IŞİD'le mücadeleyi incelemek üzere Suriye'nin kuzeyinde iki gün geçirdim. Ziyaretin bir günü, yerel liderler ve vatandaşlarla, güvenlik ve insani durumu incelemek üzere Kobani'yi içeriyordu.

IŞİD teröristlerinin kalıntıları hâlâ, eskiden güçlü oldukları Kobani kent merkezi yakınlarından kaldırılıyor.

Kobani savaşından 1000'den fazla Kürt şehide saygılarımı sundum. IŞİD'in kuşatması geçen hafta bir yıl önce kırıldı.

Bunun yanı sıra, çatışma deneyimi olan, multi-etnik IŞİD karşıtı savaşçılarla Suriye kampanyasının sonraki adımlarını tartıştık.

IŞİD teröristlerinin Kobani, Tikrit, Ramadi ve yakında Rakka ile Musul'un dayanıklı insanları karşısında şansı yok."

Dün, Brett McGurk ve beraberindeki heyetin Kobani’de PYD, YPG ve Suriye Demokratik Güçleri’yle görüştüğü ortaya çıkmıştı. McGurk ile İngiliz ve Fransız diplomatlar Kobani'de YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Birlikleri üyeleriyle görüşmüştü.

Ajansa konuşan bir Kürt kaynak, görüşme için, "Uluslararası koalisyondan üst düzey askeri heyet Suriye Demokratik Birlikleri'nin üst düzey üyeleriyle bir araya geldi" ifadelerini kullanmıştı. Kürt kaynak görüşmede IŞİD'e karşı askeri planların gündeme geldiğini belirtmişti.