Caferi: Suriye'deki Kürtlerin özerkliğine karşıyız

RADİKAL - Cenevre'deki Suriye görüşmelerinde hükümet heyetinin başkanlığını yapan Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Beşar Caferi Rudaw TV'ye, Suriye'deki Kürtlerin özerkliğine karşı olduklarını söyledi. Dün Erbil merkezli Rudaw TV'ye konuşan Caferi, Şam yönetiminin Suriyeli Kürtlerin özerk olmasına izin verip vermeyeceğine dair soruya şu cevabı verdi:

"Bu görüşmelerdeki koşulumuz Suriye'nin Suriyelilerin olması. Siz Kürtler bunu anlamalı ve beyinlerinizdeki ülkenin bölünmesini öngören tüm fikirlerden kurtulmalısınız. Bu tür fikirlere sahip olanlar, uykularında sayıklamalarına neden olan bu kötü ateşten kurtulmak için Panadol ya da Advil gibi ilaçlar kullanmalı."

Açıklamalar sosyal medyada tartışma yarattı. Twitter ve Facebook'ta ilaç kullanımına değinen birçok esprili mesaj paylaşıldı. YPG'nin ana bileşeni olduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin Facebook sayfasında yorum yapan grup Sözcüsü Talal Silo da, fitil fotoğrafı paylaşıp "Bir sabah, bir akşam" dedi. Halepli bir Kürt sosyal medya kullanıcısı da bir avuç fitil fotoğrafıyla birlikte "Kobani'de imal edildi" mesajını paylaştı.

Suriye yönetimi yanlısı kullanıcılarsa mesajlarına, Caferi'nin sözleri tüm Suriyeli Kürtler için değil özerklik fikrini savunan Kürtler için sarf ettiğini belirtti.

Açıklamasından bir gün sonra tekrar Rudaw'a konuşan Caferi, dünkü sözlerini savundu. Caferi bunun yanında şunları da söyledi: "Kürtler çok yurtsever ve onlarla gurur duyuyoruz. Kürtler Suriye’de yeni değiller. Birkaç yıl önce Kürtlerin Suriye’de kimlik sahibi olması için karar alınmıştı. Bu karardan binlerce Kürt yararlandı."

Rudaw'ın aktardığına göre Caferi ayrıca PYD'yi 'terör örgütü' olarak görmediklerini de belirtti: "PYD’nin IŞİD ve El Nusra’yla bir tutulmaması gerekiyor. Çünkü PYD terör örgütü değildir." (BBC Türkçe)