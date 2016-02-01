Yerel Haberler

Cenevre görüşmeleri resmen başladı

Cenevre görüşmeleri resmen başladı
Cenevre görüşmeleri resmen başladı
A+ A-
BM Suriye Özel Temsilcisi de Mistura açıkladı: "Suriyeli muhaliflerin BM'ye gelmesiyle Cenevre'deki görüşmelere resmen başladık."

RADİKAL - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriyeli 'muhaliflerle' Cenevre'deki görüşmelere resmen başladıklarını duyurdu.

De Mistura, Suriyeli 'muhaliflerin' oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) ile BM Cenevre Ofisi'nde bir araya geldikten sonra düzenlediği basın toplantısında, yarın Şam heyeti ile bir araya geleceğini söyledi.

Suriye halkının yeteri kadar acı çektiğini ve bu görüşmelerin önceki görüşmelerden farklı olması gerektiğine dikkati çeken de Mistura, Viyana görüşmelerinde de belirtildiği gibi Cenevre görüşmelerinin başlamasıyla ateşkesin sağlanmasına yönelik ciddi görüşmelerin başlaması gerektiğini vurguladı.

Ateşkes görüşmelerinin Uluslararası Suriye Destek Grubu ülkelerinin katılımıyla başlayacağını söyleyen de Mistura, "Suriyeli muhaliflerin BM'ye gelmesiyle Cenevre'deki görüşmelere resmen başladık" dedi.

Hem MYK hem de Şam heyeti ile görüşüp onların endişelerini dinleyeceklerini kaydeden de Mistura, hedeflerinin öncelikle görüşmeleri kesintiye uğratmadan devam ettirmek olduğunu ifade etti.

De Mistura, "Herkesin yapıcı ve etkin bir şekilde görüşmelerde yer alması gerek. Görüşmelere devam edebilmek için odada herkese ihtiyacımız var" dedi. (AA)


    Radikale Devam Edin
    Politika
    Bakan Bozkır'dan çok önemli pasaport açıklaması

    Bakan Bozkır'dan çok önemli pasaport açıklaması

    Ekonomi
    Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

    Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

    Spor
    Total futbol öksüz kaldı: Johan Cruyff öldü

    Total futbol öksüz kaldı: Johan Cruyff öldü

    Hayat
    Arda Turan, sevgilisinin fotoğraflarını sildi

    Arda Turan, sevgilisinin fotoğraflarını sildi

    Türkiye
    Anayasa Mahkemesi'nden 'baz istasyonu' kararı

    Anayasa Mahkemesi'nden 'baz istasyonu' kararı

    Sinema
    Ara Güler belgeselinin yönetmeni: Kim bu saçmalıkları basına yaydıysa...

    Ara Güler belgeselinin yönetmeni: Kim bu saçmalıkları basına yaydıysa...

    Çevre
    Çorlu ve Ergene'ye termik santrale karşı miting

    Çorlu ve Ergene'ye termik santrale karşı miting