Cenevre görüşmeleri resmen başladı

RADİKAL - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriyeli 'muhaliflerle' Cenevre'deki görüşmelere resmen başladıklarını duyurdu.



De Mistura, Suriyeli 'muhaliflerin' oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) ile BM Cenevre Ofisi'nde bir araya geldikten sonra düzenlediği basın toplantısında, yarın Şam heyeti ile bir araya geleceğini söyledi.



Suriye halkının yeteri kadar acı çektiğini ve bu görüşmelerin önceki görüşmelerden farklı olması gerektiğine dikkati çeken de Mistura, Viyana görüşmelerinde de belirtildiği gibi Cenevre görüşmelerinin başlamasıyla ateşkesin sağlanmasına yönelik ciddi görüşmelerin başlaması gerektiğini vurguladı.



Ateşkes görüşmelerinin Uluslararası Suriye Destek Grubu ülkelerinin katılımıyla başlayacağını söyleyen de Mistura, "Suriyeli muhaliflerin BM'ye gelmesiyle Cenevre'deki görüşmelere resmen başladık" dedi.



Hem MYK hem de Şam heyeti ile görüşüp onların endişelerini dinleyeceklerini kaydeden de Mistura, hedeflerinin öncelikle görüşmeleri kesintiye uğratmadan devam ettirmek olduğunu ifade etti.



De Mistura, "Herkesin yapıcı ve etkin bir şekilde görüşmelerde yer alması gerek. Görüşmelere devam edebilmek için odada herkese ihtiyacımız var" dedi. (AA)