De Mistura: Cenevre görüşmeleri başarısız olabilir

RADİKAL - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Cenevre'deki Suriye görüşmelerinin başarısız olma ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

De Mistura, İsviçre televizyonu RTS'ye yaptığı açıklamada, daha önce Cenevre'de yapılan iki görüşmenin de başarısız olduğunu hatırlatarak, "Görüşmeler bu sefer de başarısız olursa Suriye için artık umut kalmayacak" dedi.

Çarşamba günü farklı heyetlerle bir araya geleceğini de ifade eden Mistura, görüşmelerin çökmesine ilişkin bir soruya, "Tarafların birbirinden nefret ettiği, birbirine güvenmediği bir ortamda görüşmelerinin başarısız olma ihtimali her zaman var, bu nedenle de krizin çözümü için her türlü çabanın gösterilmesi gerek" diye ekledi.

AA