'Hızlı gidiyor' diye polisi kenara çekti!

RADİKAL – ABD’nin Florida eyaletindeki Miami kentinde Claudia Castillo adlı kadın sürücü, otoyolda hızlı gittiğini fark ettiği bir polis aracını kenara çekti. Castillo, polis aracının, acil durum sireni takılı olmadığı halde şeritler arası hızlı geçtiğine dikkat çekti.

Independent’ın haberine göre, polisi takip eden, korna çalıp selektör yaparak durdurmaya çalışan Castillo, daha sonra polis memuruna aracı ‘dikkatsizce’ kullandığını aktarıyor. Olayın videosunda, ismi açıklanmayan polis memurunun, Castillo’dan özür dilediği, ne denli hızlı gittiğini fark etmediğini ve iş yolunda olduğunu söylediği görülüyor.

Polis ve Castillo arasında geçen konuşma şu şekilde:

Castillo: Size yetişmek için saatte 80 mil hızla gidiyordum ancak yine de yetişemedim. Beni arkada bırakıyordunuz ve yalnızca acil durumun ne olduğunu merak ettim.

Polis: Ne kadar hızlı gittiğimi bilmiyordum ancak size şunu söyleyebilirim, şu anda işe gidiyorum. Hız yaptığıma inanmıyorum ama sanırım siz de fikrinizi söyleme hakkına sahipsiniz.