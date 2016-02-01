Yerel Haberler

'Hızlı gidiyor' diye polisi kenara çekti!

'Hızlı gidiyor' diye polisi kenara çekti!
'Hızlı gidiyor' diye polisi kenara çekti!
A+ A-
ABD'nin Miami kentinde bir kadın sürücü, hızlı gittiğini fark ettiği polisi kenara çekti!

RADİKAL – ABD’nin Florida eyaletindeki Miami kentinde Claudia Castillo adlı kadın sürücü, otoyolda hızlı gittiğini fark ettiği bir polis aracını kenara çekti. Castillo, polis aracının, acil durum sireni takılı olmadığı halde şeritler arası hızlı geçtiğine dikkat çekti.

Independent’ın haberine göre, polisi takip eden, korna çalıp selektör yaparak durdurmaya çalışan Castillo, daha sonra polis memuruna aracı ‘dikkatsizce’ kullandığını aktarıyor. Olayın videosunda, ismi açıklanmayan polis memurunun, Castillo’dan özür dilediği, ne denli hızlı gittiğini fark etmediğini ve iş yolunda olduğunu söylediği görülüyor.

Polis ve Castillo arasında geçen konuşma şu şekilde:

Castillo: Size yetişmek için saatte 80 mil hızla gidiyordum ancak yine de yetişemedim. Beni arkada bırakıyordunuz ve yalnızca acil durumun ne olduğunu merak ettim.

Polis: Ne kadar hızlı gittiğimi bilmiyordum ancak size şunu söyleyebilirim, şu anda işe gidiyorum. Hız yaptığıma inanmıyorum ama sanırım siz de fikrinizi söyleme hakkına sahipsiniz.


    Radikale Devam Edin
    Politika
    Bakan Bozkır'dan çok önemli pasaport açıklaması

    Bakan Bozkır'dan çok önemli pasaport açıklaması

    Ekonomi
    Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

    Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

    Spor
    Total futbol öksüz kaldı: Johan Cruyff öldü

    Total futbol öksüz kaldı: Johan Cruyff öldü

    Hayat
    Arda Turan, sevgilisinin fotoğraflarını sildi

    Arda Turan, sevgilisinin fotoğraflarını sildi

    Türkiye
    Anayasa Mahkemesi'nden 'baz istasyonu' kararı

    Anayasa Mahkemesi'nden 'baz istasyonu' kararı

    Sinema
    Ara Güler belgeselinin yönetmeni: Kim bu saçmalıkları basına yaydıysa...

    Ara Güler belgeselinin yönetmeni: Kim bu saçmalıkları basına yaydıysa...

    Çevre
    Çorlu ve Ergene'ye termik santrale karşı miting

    Çorlu ve Ergene'ye termik santrale karşı miting