Hollande'dan Obama'ya 'Küba' çağrısı

RADİKAL - Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, ABD Başkanı Baracak Obama'ya Küba'ya yönelik ticari ambargonun tamamen kaldırılması çağrısında bulundu.

Hollande, resmi ziyaret için Paris'te bulunan Küba Devlet Başkanı Raul Castro ile görüşmenin ardından Elysee Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Obama'dan Küba'ya yönelik ticari ambargonun kaldırılmasını isteyen Hollande, şunları kaydetti:



"Başkan Obama'nın kendisi de bu konuda sonuna kadar gidilmesi ve soğuk savaşın izlerinin tamamen silinmesini talep etmişti. Fransa her zaman uluslararası gerginliklere rağmen, ambargoların ve engellemelerin kaldırılmasının gerekliliğine inanıyor. Ben geçen yıl Havana'yı ziyaretimde de yine bu mesajı vermiştim. Bu ambargo ve engellemeler bugün artık tamamen kalkmalı ve Küba, uluslararası camianın içinde olma iradesini gerçekleştirebilmeli."

Castro ise ABD'nin ülkesine yönelik ekonomik ambargoyu kaldırması yolunda Fransa'nın tavrını takdir ettiklerini söyledi.

Obama, geçen yıl ikili ilişkilerin normalleşmesi yolunda atılan adımların ardından ocak ayında kongreye Küba'ya yönelik ekonomik ambargonunu kaldırılması konusunda yeni bir çağrı da bulunmuştu.

ABD'nin ambargosu, ulusal firmaların Küba'ya yatırım yapmasını ve yine ABD vatandaşlarının bu ülkeye gitmesine yasak getiriyor.Fransa, halihazırda Küba'ya en fazla kredi veren ülkeler arasında bulunuyor. Fransa ve Küba, Castro'nun ziyareti ile iki ülke arasındaki 180 milyon avroluk ticaret hacmini geliştirmeyi hedefliyor.

AA