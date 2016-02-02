Yerel Haberler

Hollande'dan Obama'ya 'Küba' çağrısı

Hollande'dan Obama'ya 'Küba' çağrısı
Hollande'dan Obama'ya 'Küba' çağrısı

Hollande (sağda) Castro ile basın toplantısı düzenledi.

A+ A-
Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Castro ile düzenlediği ortak basın toplantısında Obama'dan, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ticari ambargonun kaldırılmasını istedi

RADİKAL - Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, ABD Başkanı Baracak Obama'ya Küba'ya yönelik ticari ambargonun tamamen kaldırılması çağrısında bulundu.

Hollande, resmi ziyaret için Paris'te bulunan Küba Devlet Başkanı Raul Castro ile görüşmenin ardından Elysee Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Obama'dan Küba'ya yönelik ticari ambargonun kaldırılmasını isteyen Hollande, şunları kaydetti:

"Başkan Obama'nın kendisi de bu konuda sonuna kadar gidilmesi ve soğuk savaşın izlerinin tamamen silinmesini talep etmişti. Fransa her zaman uluslararası gerginliklere rağmen, ambargoların ve engellemelerin kaldırılmasının gerekliliğine inanıyor. Ben geçen yıl Havana'yı ziyaretimde de yine bu mesajı vermiştim. Bu ambargo ve engellemeler bugün artık tamamen kalkmalı ve Küba, uluslararası camianın içinde olma iradesini gerçekleştirebilmeli." 

Castro ise ABD'nin ülkesine yönelik ekonomik ambargoyu kaldırması yolunda Fransa'nın tavrını takdir ettiklerini söyledi.

Obama, geçen yıl ikili ilişkilerin normalleşmesi yolunda atılan adımların ardından ocak ayında kongreye Küba'ya yönelik ekonomik ambargonunu kaldırılması konusunda yeni bir çağrı da bulunmuştu.

ABD'nin ambargosu, ulusal firmaların Küba'ya yatırım yapmasını ve yine ABD vatandaşlarının bu ülkeye gitmesine yasak getiriyor.Fransa, halihazırda Küba'ya en fazla kredi veren ülkeler arasında bulunuyor. Fransa ve Küba, Castro'nun ziyareti ile iki ülke arasındaki 180 milyon avroluk ticaret hacmini geliştirmeyi hedefliyor.
AA


    Radikale Devam Edin
    Politika
    Bakan Bozkır'dan çok önemli pasaport açıklaması

    Bakan Bozkır'dan çok önemli pasaport açıklaması

    Ekonomi
    Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

    Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

    Spor
    Total futbol öksüz kaldı: Johan Cruyff öldü

    Total futbol öksüz kaldı: Johan Cruyff öldü

    Hayat
    Arda Turan, sevgilisinin fotoğraflarını sildi

    Arda Turan, sevgilisinin fotoğraflarını sildi

    Türkiye
    Anayasa Mahkemesi'nden 'baz istasyonu' kararı

    Anayasa Mahkemesi'nden 'baz istasyonu' kararı

    Sinema
    Ara Güler belgeselinin yönetmeni: Kim bu saçmalıkları basına yaydıysa...

    Ara Güler belgeselinin yönetmeni: Kim bu saçmalıkları basına yaydıysa...

    Çevre
    Çorlu ve Ergene'ye termik santrale karşı miting

    Çorlu ve Ergene'ye termik santrale karşı miting