İngiltere'den vatandaşlarına Türkiye uyarısı

RADİKAL - İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Güney Doğu bölgesinde PKK ile artan çatışmalar nedeniyle vatandaşlarını, Diyarbakır'a gitmemesi yönünde uyardı.



İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sayfasındaki seyahat önerileri bölümünde, “Türkiye'nin Suriye sınırına 10 kilometre mesafede olan bölgelerine ve Diyarbakır'a” seyahat yapılmaması ifadesi yer aldı.



Uyarıda, “Güvenlik güçleri, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, PKK ve örgütle bağlantılı gruplara karşı operasyonlarına devam etmektedir. İngiltere Dışişleri Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın Diyarbakır'a yapacağı herhangi bir seyahatin gerçekleştirilmemesi kanaatindeyiz. Benzer operasyonlar, Hakkari ve Şırnak illerinde de düzenlenmektedir. Bu bölgelere yapılacak seyahatlerde olağanüstü dikkat edilmesini öneriyoruz.” denildi.



İngiltere Dışişleri Bakanlığı daha önce de Ocak ayında, İstanbul'daki Sultanahmet Meydanı'nda, 10 turistin hayatını kaybettiği intihar saldırısının ardından, Türkiye'ye yönelik "terör tehdidinin yüksek seviyede" olduğunu belirterek, vatandaşlarını uyarmıştı.

AA