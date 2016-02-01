İran "doğuya bakış stratejisi" izleyecek

RADİKAL - İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, "Rehber'in (Hamaney'in kastediyor) doğuya bakış stratejisi izlenecek" dedi.



İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, beraberindeki heyetle resmi temaslar için geldiği Rusya'nın başkenti Moskova'da basına açıklama yapan Velayeti, üst düzey Rus yetkililerle görüşeceğini söyledi.



Rusya Stratejik Araştırma Enstitüsü Başkanı'nın daveti üzerine "Tahran ve Moskova’nın Yeni Jeopolitik Şartlarda İşbirliği" adlı konferansa katılmak için Rusya'ya geldiğini belirten Velayeti, "Rehber'in Doğuya bakış stratejisi izlenecek" diyerek, son günlerde İran ile Batı ülkeleri arasında gelişen ilişkilere karşın, Doğu ülkeleriyle aralarındaki bağların güçlü tutulacağı mesajını verdi.



İran'ın Rusya ile nükleer ve savunma başta olmak üzere çeşitli alanlardaki ikili ilişkilerini "benzersiz" olarak değerlendiren Velayeti, "Özellikle bölgesel iş birliğini geliştirdik bunun göstergelerinden biri de İran, Rusya, Suriye ve Irak tarafından oluşturulan koalisyondur" dedi.



Velayeti, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik olduğuna ve her gün daha fazla geliştiğine vurgu yaparak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne üyeliğini desteklediğini belirtti.



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani geçen hafta İtalya ve Fransa'yı kapsayan Avrupa turuna çıkmıştı. Ruhani İtalya ve Fransa'da yaptığı görüşmelerde milyar dolarlık anlaşmalara imza atmış ancak bu anlaşmalar ülkedeki bazı muhafazakarlar tarafından eleştiri konusu olmuştu.

AA