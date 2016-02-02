IŞİD karşıtı koalisyon'dan Musul'a operasyon açıklaması

RADİKAL - IŞİD karşıtı koalisyonun komutanı ABD'li General Sean MacFarland, koalisyonun IŞİD''le mücadelede Irak'ta belli bir mesafe kat ettiğini, ancak Suriye'de daha çok yol alınması gerektiğini belirtti.

General MacFarland, Bağdat'tan video konferans yöntemiyle basın mensuplarına IŞİD'le mücadele kapsamında bilgiler verdi.



MacFarland, Irak'ın Ramadi kentinin Irak güçlerince geri alındığını ve bunun Irak için "başlangıcın sonu" olduğunu kaydetti.

"Suriye'de Rakka'nın geri alınacağı güne kadar aynı şeyi söyleyemeyiz" diyen MacFarland, bu ülkedeki durumun çok daha karmaşık ve zor olduğunu vurguladı.

'DÜŞMANIN SON ÇIRPINIŞLARI'



IŞİD'in kalesi konumundaki Rakka'nın geri alınacağı günün "düşmanın son çırpınışları" anlamına geleceğini ifade eden MacFarland, bunun için Suriye'de daha fazla efor sarf etmeleri gerektiğine işaret etti.



ABD Başkanı Barack Obama'nın, geçen yılın ortalarında IŞİD'le mücadeleyi yoğunlaştırmaları konusunda ABD Savunma Bakanlığına talimat verdiğini hatırlatan MacFarland, yıl sonunda Pentagon'un, "Irak ve Suriye'ye özel kuvvetler yerleştirilmesini" de kapsayan bir dizi öneri sunduğunu kaydetti.



Geçtiğimiz günlerde IŞİDkarşıtı koalisyon üyesi ülkelerin savunma bakanlarıyla Paris'te görüşen ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, koalisyon üyesi ülkelerden bu öneriye uygun katkı yapmalarını beklediğini söylemişti. Carter, bölgedeki ABD askerinin sayısının artırılacağını da ifade etmişti.



MacFarland, bölgede sayısı artırılacak ABD askerinin mutlak surette savaşçı birlikler olmasının gerekmediğini, IŞİD militanlarıyla mücadele kapasitesini artıracak her görevden askerin olabileceğini belirtti.

MUSUL'A OPERASYON



MacFarland, koalisyon güçlerinin yanı sıra Irak ordusunun ve Peşmerge güçlerinin de Musul'un geri alınması için hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydetti. Operasyon için bir zaman vermeyen ABD'li general, koalisyonun Iraklı güçlere hem hava hem de mühimmat anlamında destek vereceğini dile getirdi.



Bağdat yönetiminin ABD'nin desteğini almakta gönülsüz olup olmadığı yönündeki bir soruya MacFarland, bunun Ramadi operasyonu ile sınırlı olduğunu kaydederek cevap verdi. MacFarland, ABD yönetiminin Iraklı yetkililere daha önce (IŞİD'le mücadele kapsamında) sunduğu Apaçi helikopterleri önerisinin hala masada olduğunu ve bu seçeneğin Musul operasyonunda kullanılabileceğini de sözlerine ekledi.

AA