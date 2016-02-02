İslam Ordusu: Rusya petrol depomuzu vurmadı

RADİKAL – Suriye’de orduya karşı savaşan örgütlerden İslam Ordusu’ndan (Ceyş’ül İslam), Rus jetlerinin, başkent Şam’ın doğusunda kendilerine ait petrol deposunu vurduğu yönündeki haberler hakkına açıklama geldi. Açıklamada, Rusya’ya ait savaş uçaklarının kendilerine ait petrol deposunu vurmadığı ifade edildi.
Reuters’ın haberine göre, İslam Ordusu, olayı dün akşam bir e-mail göndererek reddetti.
Rusya, İslam Ordusu'nu 'terör örgütü' olarak kabul ediyor. 25 Aralık’ta ölen İslam Ordusu lideri Zehran Alluş’un, Rus jetlerinin düzenlediği bombardıman sonucu öldürüldüğü iddia edilmişti.
Rusya İslam Ordusu'nun petrolünü vurdu
'Culani birleşmeyi teklif etti, Ahrar'uş Şam reddetti'
İslam Ordusu füze yardımı istiyor