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İslam Ordusu: Rusya petrol depomuzu vurmadı

İslam Ordusu: Rusya petrol depomuzu vurmadı
İslam Ordusu: Rusya petrol depomuzu vurmadı
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İslam Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Rus jetlerinin kendilerine ait petrol deposunu vurmadığı belirtildi.

RADİKAL – Suriye’de orduya karşı savaşan örgütlerden İslam Ordusu’ndan (Ceyş’ül İslam), Rus jetlerinin, başkent Şam’ın doğusunda kendilerine ait petrol deposunu vurduğu yönündeki haberler hakkına açıklama geldi. Açıklamada, Rusya’ya ait savaş uçaklarının kendilerine ait petrol deposunu vurmadığı ifade edildi.

Reuters’ın haberine göre, İslam Ordusu, olayı dün akşam bir e-mail göndererek reddetti.

Rusya, İslam Ordusu'nu 'terör örgütü' olarak kabul ediyor. 25 Aralık’ta ölen İslam Ordusu lideri Zehran Alluş’un, Rus jetlerinin düzenlediği bombardıman sonucu öldürüldüğü iddia edilmişti.

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