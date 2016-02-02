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İsrail: Rusya Hizbullah'a silah göndermiyor

İsrail: Rusya Hizbullah'a silah göndermiyor
İsrail: Rusya Hizbullah'a silah göndermiyor
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İsrail'in Moskova Büyükelçisi, Rusya'nın Hizbullah'a silah gönderdiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyledi.

RADİKAL – İsrail’in Moskova Büyükelçisi Zvi Heifetz, Rusya’nın Hizbullah’a silah gönderdiği yönündeki iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.  Mecliste (Knesset) konuşan Heifetz, Rusya’nın Hizbullah’a silah göndermediğini söyledi.

Haaretz’in haberine göre, İsrail ile Rusya ilişkilerinin ‘daha önce görülmemiş şekilde’ geliştiğini ifade eden Heifetz, Moskova’nın İsrail’e Hizbullah’a silah gönderilmediği ve gönderilmeyeceği konusunda garanti verdiğini aktardığını belirtti. Rusya’nın söz konusu garantiyi Daily Beast’in iddiası üzerine verdiği kaydedildi.

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Daily Beast’te çıkan haberde, ismi açıklanmayan Hizbullah komutanlarının, Rusya’nın kendilerine karadan karaya ve tanksavar füze gönderdiğini söylediği öne sürülüyordu.

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