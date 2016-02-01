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İsveçli bakan sığınmacılara yönelik sadırıyı kınadı

İsveçli bakan sığınmacılara yönelik sadırıyı kınadı
İsveçli bakan sığınmacılara yönelik sadırıyı kınadı
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İsveç İçişleri Bakanı Anders Ygeman, başkent Stockholm'de sığınmacı çocuklara yönelik saldırıyı kınayarak, "İsveç sokaklarında böyle saldırıların olması bizi derinden üzdü" dedi.

RADİKAL - Başkent Stockholm'deki yabancı gazeteciler merkezinde basın toplantısı düzenleyerek gündemi değerlendiren İsveç İçişleri Bakanı Anders Ygeman, toplantı sonrası soruları yanıtladı.

Geçen hafta cuma günü, 70 kişilik bir grubun Stockholm tren istasyonu yakınında Faslı sığınmacı çocuklara yönelik saldırısını değerlendiren Bakan Ygeman, "Bu saldırıların İsveç sokaklarında olması bizi derinden üzdü. Bu saldırıyı kınıyorum. Güvenlik güçlerimizin zamanında müdahalesiyle saldırı büyümeden önlendi" diye konuştu.

Son günlerde ırkçı grupların sığınmacı ve göçmenleri protesto etmek için sokaklarda gösteri yapmalarını hoş karşılamadıklarını belirten Ygeman, "Sokaklarımızı ırkçıların şiddet ve nefretine bırakamayız. Hızlı bir şekilde önlemler alarak, ırkçıların heveslerini kursaklarında bırakacağız. Son olaylarda polis tarafından 3 kişi tutuklandı" ifadelerini kullandı.


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