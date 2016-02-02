Yerel Haberler

Kabindeki patlama yolcu uçağına acil iniş yaptırdı

Kabindeki patlama yolcu uçağına acil iniş yaptırdı
Kabindeki patlama yolcu uçağına acil iniş yaptırdı
A+ A-
Dubai'nin Daolla Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı kalkışından beş dakika sonra patlama meydana gelmesi nedeniyle acil iniş yaptı. Olayda iki kişi hayatını kaybetti.

RADİKAL - Dubai’nin Daolla Hava Yolları’na ait bir yolcu uçağı kabin içinde meydana gelen patlamanın ardından Somali’nin Mogadişu Havalimanını’na acil iniş yaptı.

İsveç televizyon kanalı SVT’nin Afrika muhabirinin haberine göre uçağın kalkışından beş dakika sonra meydana gelen patlama ile uçak pencerelerinden biri parçalandı ve kabin içinde yangın çıktı. Patlama ve sonrasında meydana gelen yangın sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Mogadişu’dan Cibuti seferini yapmak için havalanan yolcu uçağında 180 yolcunun olduğu bildirildi. Yerel bir radyo uçağın acil inişinden sonra yanmaya devam ettiğini duyurdu. Havalimanındaki güvenlik yetkilileri uçakta meydana gelen patlamanın nedeninin bilinmediğini açıkladılar. (Ersin Arslan/DHA)


    Radikale Devam Edin
    Politika
    Bakan Bozkır'dan çok önemli pasaport açıklaması

    Bakan Bozkır'dan çok önemli pasaport açıklaması

    Ekonomi
    Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

    Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

    Spor
    Total futbol öksüz kaldı: Johan Cruyff öldü

    Total futbol öksüz kaldı: Johan Cruyff öldü

    Hayat
    Arda Turan, sevgilisinin fotoğraflarını sildi

    Arda Turan, sevgilisinin fotoğraflarını sildi

    Türkiye
    Anayasa Mahkemesi'nden 'baz istasyonu' kararı

    Anayasa Mahkemesi'nden 'baz istasyonu' kararı

    Sinema
    Ara Güler belgeselinin yönetmeni: Kim bu saçmalıkları basına yaydıysa...

    Ara Güler belgeselinin yönetmeni: Kim bu saçmalıkları basına yaydıysa...

    Çevre
    Çorlu ve Ergene'ye termik santrale karşı miting

    Çorlu ve Ergene'ye termik santrale karşı miting