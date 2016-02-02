Kabindeki patlama yolcu uçağına acil iniş yaptırdı

RADİKAL - Dubai’nin Daolla Hava Yolları’na ait bir yolcu uçağı kabin içinde meydana gelen patlamanın ardından Somali’nin Mogadişu Havalimanını’na acil iniş yaptı.

İsveç televizyon kanalı SVT’nin Afrika muhabirinin haberine göre uçağın kalkışından beş dakika sonra meydana gelen patlama ile uçak pencerelerinden biri parçalandı ve kabin içinde yangın çıktı. Patlama ve sonrasında meydana gelen yangın sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Mogadişu’dan Cibuti seferini yapmak için havalanan yolcu uçağında 180 yolcunun olduğu bildirildi. Yerel bir radyo uçağın acil inişinden sonra yanmaya devam ettiğini duyurdu. Havalimanındaki güvenlik yetkilileri uçakta meydana gelen patlamanın nedeninin bilinmediğini açıkladılar. (Ersin Arslan/DHA)