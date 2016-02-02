Kerry: Türkiye-Suriye sınırına hakimiyeti sağlamak üzereyiz

RADİKAL - ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, uzun bir savaş olsa da dünyanın hangi köşesinde olursa olsun IŞİD terör örgütünü ezmeye çalışacaklarını söyledi. Kerry, bu mücadele kapsamında Türkiye-Suriye sınırına tam hakimiyeti sağlamak üzere olunduğunu da söyledi.

Irak ve Suriye’deki yeni gelişmeler ile örgütün Libya’daki ilerleyişinin durdurulması ve finansal kaynaklarının kurutulmasına yönelik strateji belirleme gündemiyle İtalya’nın başkenti Roma’da yapılan IŞİD karşıtı koalisyonun dışişleri bakanları toplantısı sona erdi.

Geçen yıl Paris ve Londra’da yapılanların ardından üçüncüsü gerçekleştirilen “küçük grup” toplantısına, 23 ülke ve Avrupa Birliği (AB) ile Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri katıldı.

Türkiye’yi Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu’nun temsil ettiği toplantının ardından İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni ve ABD’li mevkidaşı John Kerry ortak bir basın toplantısı düzenledi.

“KOALİSYON ÜLKELERİNDEN IŞİD’LE MÜCADELEDE YENİ KATKILAR SAĞLAMALARINI İSTEDİM”

Öncelikle, IŞİD karşıtı koalisyonun oluşturulmasından bu yana geçen 16 aylık sürede kaydedilen ilerlemenin göz ardı edilemeyeceğini söyleyen John Kerry bunları, “IŞİD’e karşı 10 bin hava saldırısı düzenledik, petrol arazilerini, kamplarını, sığınaklarını vurarak, altyapı ve ağır silahlarına zarar vererek, onların finansman mekanizmasını durdurduk ve Türkiye-Suriye sınırına tam hakimiyeti sağlamak üzereyiz. Sınırda büyük bir cesaretle mücadele veren ve Tikrit, Ramadi, Kobani ile Şengal gibi önemli kentleri geri alan 2 bin peşmerge ve bin Irak polisini eğittik. Mayıs’tan bu yana 90’dan fazla üst düzey IŞİD liderini öldürdük” diye sıraladı.

IŞİD’i dünyanın her köşesinde ezmeye çalışacaklarını dile getiren John Kerry bu savaşın, iki devlet arasındaki bir savaştan daha uzun süreceğini, ancak bu örgütü boğmak ve yalanlarını ortaya çıkarmak istiyorlarsa bunun kaçınılmaz olduğunu söyledi.

IŞİD’LE SÖZDE MÜCADELE EDENLER OLMASAYDI DURUM DAHA İYİ OLURDU

İyileşme seyretmek yerine Suriye krizinin günden güne kötüleştiğine dikkat çeken John Kerry, IŞİD’le mücadelede muallak bir tutum izleyen ülkeleri de hedefine alarak, “IŞİD’le mücadele ettiklerini söyleyen bazı ülkeler, gerçekten IŞİD’e karşı savaşmış olsaydı, durumun iyileşmesinde bunun çok yardımı olurdu. Gelecek günlerde bölgede kimi dinci terörizme destek vermek zorunda olduğunu kimin ona karşı mücadele etmek zorunda olduğunu göreceğiz” diye sözlerini sürdürdü.

“6 milyonu çocuk olmak üzere 13,5 milyon Suriyelinin insani yardıma ihtiyacı var” diyen Kerry, Esad rejimine, Suriyelilerin açlıktan öldüğü şehirlerdeki kuşatmasını sona erdirerek, acil önlemler alması çağrısında bulundu.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın, teröristleri üzerine çeken bir “mıknatıs” olarak niteleyen ABD diplomasisinin sorumlusu, Cenevre görüşmeleri devam ederken rejime, Suriye’de ateşkesi ve insani erişimi sağlaması konusunda çağrıda bulundu.

IRAK HÜKÜMETİNE EK FİNANSAL DESTEK SAĞLANMALI

IŞİD’le mücadele kapsamında, Irak hükümetine ek finansal destek sağlayıp, örgütten alınan bölgelerin böyle kalmasını ve hayatın normale dönmesini sağlamak için işbirliği yapmak gerektiğini kaydeden Kerry, “Koalisyonun parçası ülkelerden, IŞİD’le mücadele için yeni katkılar sağlamalarını istedim. Her ülke, operasyonlardan, lojistik ve istihbarat desteğine kadar bir katkıda bulunabilir. Münih’teki (11 Şubat) toplantıda buluşmamızda, hangi ülkenin nasıl bir katkı sağlayacağının açığa kavuşmasını bekliyoruz” diye konuştu.

“MUZAFFER EDASINA KAPILMADAN IRAK’TA ASKERİ FAALİYETLERE DEVAM EDİLMELİ”

İtalyan Bakan Gentiloni ise, bölgede gelişmeler kaydedildiğini, ancak bir muzaffer edasına kapılmadan Irak’ta askeri faaliyetlere devam edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Libya’da kurulan ulusal birlik hükümetinin, istikrarın sağlanması açısından gelecek hafta başında parlamentoda güvenoyu elde etmesinin gerekliliğini anlatan Gentiloni, “IŞİD’in Libya’da eylemlerini ikiye katlama riski var” uyarısında bulundu.

BASIN TOPLANTISINDA PROTESTO: “IŞİD’İ SİZ YARATTINIZ”

Öte yandan, serbest çalışan bir İtalyan kadın gazeteci basın toplantısının ardından Kerry ve Gentiloni’ye yönelik “IŞİD’i siz yarattınız” diye bağırarak, protesto gösterisi yaptı. Salondaki güvenlik güçleri söz konusu gazeteciyi hemen oradan uzaklaştırdılar. (DHA)