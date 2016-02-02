Kral Abdullah: Ürdün, yardım almazsa daha fazla mülteci kabul etmeyecek

RADİKAL - Ürdün Kralı Abdullah, ülkesinin Suriyeli mülteci kabul kapasitesinin doyum noktasına ulaştığını belirtti ve kendilerine yardım edilmemesi durumunda daha fazla mülteci kabul edemeyecekleri uyarısında bulundu.

Abdullah, 4 Şubat'ta İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilecek Suriye bağış konferansı öncesinde BBC'den Lyse Doucet'in sorularını yanıtladı. Abdullah, mültecilere ayrılan kaynak nedeniyle, ülkesindeki kamu hizmetlerinin, altyapının ve ekonominin zorda olduğunu belirtti ve "Sanırım er ya da geç baraj patlak verecek" dedi. Ürdün lideri, "Ürdün'ün mültecileri kabul etmesini isteyen uluslararası toplumun bunun için, ülkeye daha fazla yardımda bulunması gerektiğini" söyledi.

Kral Abdullah, mülteci akışı nedeniyle büyük zorluk çektiklerini, ülke bütçesinin yaklaşık yüzde 25'inin mültecilere yardıma ayrıldığını, kamu hizmetlerinin zor bir durumda olduğunu ve birçok kişinin iş bulmakta zorlandığını belirtti. Ürdünlülerin "kaynama noktasında" olduğunu söyleyen Abdullah şöyle devam etti:

"Sanırım er ya da geç bu baraj patlak verecek. Bu haftanın, Ürdünlülerin, sadece Suriyeli mülteciler için değil kendi gelecekleri için de bir yardım yapılıp yapılmayacağını görmeleri açısından çok önemli olacağını düşünüyorum."

Abdullah son dönemde mülteci akınının yaşandığını Batı ülkelerine seslenerek, "Ürdün'e yardım etmediklerinde mülteci sorunuyla baş etmenin çok daha zor olacağının farkına vardıklarını" söyledi.

Birleşmiş Milletler gelecek yıl, Suriye ve komşularındaki insani yardım faaliyetleri için 7.7 milyar dolarlık fon oluşturmayı hedefliyor. Ancak BM 2015'te, hedefinin ancak yüzde 43'ü olan 2.9 milyar dolarlık fona ulaşabilmişti. Birleşmiş Milletler'in resmi kayıtlarına göre 4.6 milyon Suriyeli mülteci konumunda. Ürdün yaklaşık 635 bin mülteciyi sınırlarına kabul etmiş durumda.

Amman yönetimi, ülkede 635 bin Suriyeli dışında, aralarında 2011'de çatışmaların başlamasından önce ülkeye gelen Suriyelilerin de yer aldığı 1 milyon Suriyelinin daha bulunduğunu söylüyor.

Suriye bağış konferansı İngiltere, Almanya, Norveç, Kuveyt ve BM tarafından düzenleniyor.

Pazartesi günü, Reuters haber ajansı, Avrupalı yetkililerin, AB'nin konferansta 2.2 milyar dolarlık yardım taahhüdünde bulunacağını bildirmişti. (BBC Türkçe)