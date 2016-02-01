Rus TIR'ları Türkiye topraklarına giremeyecek

RADİKAL - Rusya Ulaştırma Bakanlığı’nın sorunun çözümü için çalışma başlattığı ve karşılıklı izinlerin yenilenmesi için Türk tarafına sunulan teklifi yinelediği ifade edildi.

Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, Aralık 2015’te Türkiye’den Rusya’ya gelen TIR sayısının 4 kat azaltılacağını ve bu kararın, taşımacılık sektörü başta olmak üzere birçok iş alanını etkileyeceğini belirtmişti.

Ayrıca Rusya hükümeti, 1 Aralık’ta aldığı kararla Türk TIR’larına uygulanan kotayı düşürerek 2016 için sadece 2 bin TIR’ın Rusya’ya girişine izin vermiş ve bu izinlerin gelecek yıl için kaldırılabileceğini açıklamıştı. Rusya, ‘uçak krizinden’ önce Türkiye’den gelen TIR’lara yıllık 9 bin kota veriyordu.

AP’ye konuşan bir Türk hükümet yetkilisi iki ülke arasında geçiş anlaşmasının süresinin dolduğunu doğruladı fakat Türkiye’nin bu anlaşmayı yenilemek istemediği bilgisini doğrulamadı.