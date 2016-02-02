Sanders oyların yeniden sayılmasını istedi

RADİKAL - ABD'de başkanlık yarışı için Iowa'daki ön seçimlerde 49.6 oranında oy toplayan Demokrat Parti'nin başkan adayı olmak için yarışan Vermont Senatörü Bernie Sanders, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'la arasındaki oy farkının 0.2 olması nedeniyle oyların yeniden sayılmasını istedi.

Sanders, Clinton’la arasında sadece yüzde 0.2'lik bir fark olması nedeniyle itiraz etti ve oyların yeniden sayılmasını istedi. Sanders, "Gerçekten ne olduğunu bilmiyorum. Sadece bazı bölgelerden hala haber almadık. Umuyorum ki oy sayımı dürüst şekilde yapılır" dedi.

Kendini sosyalist olarak tanımlayan Sanders, ilk sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada "9 ay önce Iowa'ya param, ünüm ve bağlı olduğum bir siyasi parti olmadan geldim. Ama ABD'deki en güçlü siyasi örgütü, yani Clinton ailesini alt ettim" dedi.

IOWA'YI KAZANAMAYANLAR 44 YILDIR BAŞKAN OLAMIYOR

Iowa'daki ön seçim, ABD seçim sistemine özgü olan 'parti toplantıları' yöntemiyle gerçekleştirildi. Bu yöntemde parti üyeleri, kilise ve spor salonları gibi kamuya açık yerlerde bir araya gelerek belirli konuları tartıştı, daha sonra da tercih ettikleri adayın ismini yazarak veya adayın bulunduğu noktada toplanarak desteklerini gösterdi. Iowa’da ilk üçe giremeyen hiçbir aday 1972'den bu yana başkan seçilemedi. Dolayısıyla eyaletteki ön seçimlerde ilk üçe giremeyen adayların New Hampshire'daki ön seçimde de başarı gösteremezlerse yarışı terk etmesi bekleniyor veya partisinin adaylığını kazanmasına imkansız gözüyle bakılıyor.

Iowa'nın ardından 9 Şubat'ta ikinci ön seçim, New Hampshire eyaletinde yapılacak.

Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan New Hampshire'de ön seçim, adayların sıraya girerek sandıkta oy kullanacakları geleneksel seçim usulüyle gerçekleştirilecek. (Sputnik)