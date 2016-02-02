Suriye ordusu ve Hizbullah'tan Halep'te yeni operasyon

RADİKAL - El Meyadin televizyonu, Suriye ordusu ve Hizbullah’ın Halep’in kuzeyinde dün sabah başlattığı operasyonun ardından Türkiye sınırı yakınlarındaki Azez’de bulunan silahlı grupların genel seferberlik ilan ettiğini duyurdu.

Yakın Doğu Haber'de yer alan habere göre, Esad karşıtı örgütlere yakınlığıyla bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ordusu ve müttefikleri ile Nusra Cephesi ve Ensar ed-Din adlı silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını bildirdi. Gözlemevi, bu sabah yaşanan çatışmalarda Suriye ordusu ve müttefiklerinin Halep’in Duveyr Zeytun bölgesinin büyük bir kısmını kontrol altına aldığını açıkladı.

Suriye ordusu ve müttefiklerinin kontrol altına aldığı bölgelerdeki mevzilerin güçlendirmeye, silahlı grupların ise kaybettiği yerleri geri almaya çalıştığı belirtilirken Suriye ve Rus savaş uçaklarının çatışmaların yaşandığı bölgelere ve Hureytan, Anadan, Riytan ve Başköy çevresine 43 operasyon yaptığı bildirildi.

Öte yandan Hizbullah’ın Halep’in merkezindeki ve güneybatısındaki Seyf ed-Devle, Bustan el-Kasr ve Raşideyn semtlerine üç yönden operasyon başlattığı belirtilirken, Nusra Cephesi’nin de çatışmaların yaşandığı bölgelere güç ve teçhizat sevk ettiği bildirildi.