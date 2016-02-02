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Suriye'deki savaşın eşiğinde kayak yapıyorlar

Suriye'deki savaşın eşiğinde kayak yapıyorlar
Suriye'deki savaşın eşiğinde kayak yapıyorlar
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AFP, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Hermon Dağı'nda yer alan kayak merkezini ziyaret etti.

RADİKAL – Fransız haber ajansı AFP, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri’nde bulunan Hermon Dağı’ndan izlenimlerini aktardı. Hermon Dağı’nın iki dünyayı birbirinden ayırdığını belirten ajans, açık bir günde, yalnızca 40 kilometre uzaklıkta bulunan Şam’ın 2 bin 200 metre yükseklikten görülebildiğini aktardı.

Her yıl kar yağdığında Hermon Dağı’nın dünyadaki kayak merkezlerinden "herhangi bir farkı bulunmayan bir tesis" haline geldiğini kaydeden AFP, kayak yapanların pistten çıkmamalarının nedeninin mayın uyarıları olduğunu belirtti.

Çevrede çok sayıda asker olduğu ifade edilirken, tesisin direktörü Liron Mills, “Birkaç kez burayı tahliye etmek zorunda kaldık” açıklamasında bulundu.

Tesisten İsrail ordusuna ait askeri üsler görülüyor.

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