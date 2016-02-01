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Tecavüze uğrayan genç kız kaldırıldığı hastanede yeniden tecavüze uğradı

Tecavüze uğrayan genç kız kaldırıldığı hastanede yeniden tecavüze uğradı
Tecavüze uğrayan genç kız kaldırıldığı hastanede yeniden tecavüze uğradı
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Hindistan'da tecavüze uğrayan 15 yaşındaki bir genç kız, tedavi için kaldırıldığı hastanede güvenlik güçlerinin tecavüzüne uğradı.

RADİKAL - Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde 15 yaşındaki bir genç kız tecavüz uğradı. Tecavüzcüden şikayetçi olan genç kız, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Polis sözcüsü Anoop Mathew, hastaneye kaldırılan genç kızın bu kez de hastanede 2 güvenlik görevlisi tarafından tecavüze uğradığını açıkladı. Mathew, görevlilerin tutuklandığını bildirirken, yerel yetkililer olaya duyulan tepki üzerine hastane koşullarının iyileştirileceğini öne sürdü. (Sol) 

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