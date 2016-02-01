Tecavüze uğrayan genç kız kaldırıldığı hastanede yeniden tecavüze uğradı

RADİKAL - Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde 15 yaşındaki bir genç kız tecavüz uğradı. Tecavüzcüden şikayetçi olan genç kız, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Polis sözcüsü Anoop Mathew, hastaneye kaldırılan genç kızın bu kez de hastanede 2 güvenlik görevlisi tarafından tecavüze uğradığını açıkladı. Mathew, görevlilerin tutuklandığını bildirirken, yerel yetkililer olaya duyulan tepki üzerine hastane koşullarının iyileştirileceğini öne sürdü. (Sol)
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