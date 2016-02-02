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Tiyatroda linç sahnesi gerçek oldu, aktör komada

Tiyatroda linç sahnesi gerçek oldu, aktör komada
Tiyatroda linç sahnesi gerçek oldu, aktör komada
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İtalya'da bir aktör tiyatro oyunundaki linç sahnesi sırasında aksilik yaşanınca komaya girdi. 

RADİKAL - İtalya'nın Pisa kentinde deneysel tiyatro yapan 27 yaşındaki Raphael Schumacher, boynuna geçirilen ipin fazla sıkması sonucu komaya girdi. 

Hürriyet'in The Times'tan aktardığı habere göre, seyircilerin önünde yaşanan olayda bir linç sahnesi canlandırılıyordu. Sahne gereği yüzünde maske olan aktörün boğazına ip geçirildi. "Mirages" isimli oyun, tiyatronun bahçesinde oynanıyordu. Bahçede bulunan ağaçtan sarkıtılan ipe 'asılan' Schumacher'in yüzündeki maske, aktörün gerçekten nefes alamadığının anlaşılmasına engel oldu. 

SEYİRCİLER ARASINDAKİ DOKTOR FARK ETTİ 

Seyircilerin arasında bulunan bir doktor işlerin yolunda gitmediğini fark ettiği anda sahneye fırladı ve aktöre müdahale etti. Seyirci, Schumacher'i ağaçtan indirmeden önce boynundaki ilmeği gevşetti ve nefes almasını sağladı. 

Polisin soruşturma başlattığı olayla ilgili basına konuşan bir aktör, Schumacher'in aslında sahte bir ilmek kullanıyor olması gerektiğini belirtti. Ayrıca aktörün emniyet kemeri tertibatı takması gerektiği ifade edildi.

Schumacher'in annesi, oğlunun kazaya kasten sebep olarak sahnede intihar girişiminde bulunduğu iddialarını kesinlikle kabul etmiyor. Anne Schumacher, "Oğlum yakın zamanda babasını kaybetti ve kız arkadaşıyla ilişkisi bitti. Ancak yeniden huzuru bulmuştu. Bir intihar notu bırakmadı ve intihar etmek için sebebi yoktu" dedi. 

Oyun, "Teatro Lux" isimli tiyatroda olaydan önceki akşam da sahnelenmişti. (Hürriyet) 


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