Türkmenlerden 'çekilme' açıklaması

RADİKAL - Suriye’de rejim güçlerinin, Rus Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle Bayır Bucak Türkmenlerine yönelik saldırıları artarak devam ediyor. Havadan ve karadan yoğun bombardımana maruz kalan Türkmen siviller, Türkiye’ye doğru kaçarken, bölgedeki Türkmen güçlerin direnişi de sürüyor. Çok sayıda köyü kaybettiği öğrenilen Türkmen güçlerin komutanları, yoğun bombardımandan ve sayıca az olmaktan yakınıyor. Bölgeden kaçan sivil Türkmen sayısı 3 bini aşmış durumda.





Bayır Bucak Türkmenleri tarafından oluşturulan 2. Sahil Tümeni Komutanı Beşer Molla, “Rejim güçleri, Rus jetleri ile beraber her yerden saldırıyor. Geçtiğimiz gün 2 bine yakın sivili bölgeden tahliye etmek zorunda kaldık. Bayır Bucak’ta sadece 4-5 köyde hakimiyetimiz var. 2. Sahil Tümeni Askeri Komutanı Semir Baldır kardeşimizi çatışmalarda şehit verdik. Direnmekten başka çaremiz yok. Silahlı gücümüz ve asker sayımız, rejim güçlerine göre daha az. Rus uçakları sivil kampları da vuruyor. Savaş uçakları 2 gün önce Obin Kampı’nı vurdu. Çok sayıda sivil Türkmen bu saldırıda yaşamını yitirdi. Soydaşlarımıza Türkiye’ye gitmelerini söylüyoruz. Çatışmalar bu yoğunlukta devam ederse Bayır Bucak bölgesinden İdlip’e çekilmek zorunda kalacağız. Türkmen askerler olarak son nefesimize kadar topraklarımız savunacağız. Endişemiz Türkmen sivillerin can güvenliği. Bayır Bucak düşerse İdlip’te savaşmaya devam ederiz” ifadelerini kullandı.Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa da, Türkmendağı’na yönelik yoğun saldırılar olduğunu dile getirdi, Türkmen güçlerin son nefeslerine kadar topraklarını savunacağını söyleyen Mustafa şöyle konuştu:“Esad güçlerinin Rus jetlerinin desteği altında yoğun saldırıları sürüyor. Misket bombası, yangın bombaları atıyorlar. Milislerimiz yurtlarını savunmak için direniyor. Geçtiğimiz gün Kelez ve hakim tepeleri aldık. Esad güçlerinden çok sayıda zaiyat var. Biz de şehit veriyoruz. Sivil Türkmenler Yayladağ’daki kamp bölgesi ve Güveççi’ye sığınıyor. Türkmen Dağı büyük bir bölgeyi kapsıyor. Çok şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Ancak Esafd güçlerinin ilerlemesi, Türkmen milislerin kaçışı gibi bir durum söz konusu değil. Kadın ve çocuklarımızı güvenli bölgelere yolluyoruz. 2. Sahil Tümeni’ne bağlı birliklerimiz savaşıyor. Rus jetlerinin bombardımanına rağmen rejim güçlerini püskürtüyoruz. Yamadi, Salır, Kelez ve Ağcabayır köyleri Türkmen güçlerin elinde. 30 Eylül tarihinden bu yana bombardıman devam ediyor. Rus jetleri sivil, asker ayrımı yapmadan kampları da bombalıyor. Bölgede neredeyse sivil Türkmen kalmadı. 2. Sahil Tümeni’ne bağlı milisler her yerde direniş gösteriyor. Topraklarımızı savunmaya devam edeceğiz.” (Milliyet)