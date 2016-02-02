Yemen'de kadınlar mağaralarda doğum yapmak zorunda kalıyor

RADİKAL – Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan koalisyonun Yemen’de düzenlediği bombardımanlar sivillerin hayatını etkilemeyi sürdürüyor. Geçen yılın Mart ayından bu yana süren hava saldırılarında binlerce sivilin yaşamını yitirdiği bilinirken, ülkedeki kadınların bombardımanlardan kaçarak mağaralarda doğum yapmak zorunda kaldığı ortaya çıktı.

Independent’ın haberine göre, Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF), Yemen’in kuzeyindeki dağlık Razeh bölgesinde bulunan 40 bin nüfuslu Şiara kasabasında yaşayan kadınların, geçen ay jetlerin hastaneyi hedef alması nedeniyle hastanede doğum yapmaktan korktuğunu aktardı. Geçen ay hedef alınan hastane, saldırıların başlamasından bu yana bombalanan üçüncü MSF hastanesiydi.

Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan koalisyonun geçen yıl 26 Mart’ta bombardımanlar düzenlemeye başladığı Yemen’de her geçen gün sivil ölümler artıyor. Şii Ensarullah Hareketi’nin ülkedeki ilerleyişini durdurmak amacıyla kurulduğu belirtilen koalisyon, sıklıkla insan hakları ihlalleriyle gündeme geliyor.

Binlerce sivilin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına, milyonlarca çocuğun yardıma muhtaç hale gelmesine neden olan hava saldırılarında hastaneler, fabrikalar ve okullar hedef alınıyor.Uluslararası örgütler, İngiltere, Fransa ve ABD’nin de çeşitli yollarla destek verdiği Suudilerin hava saldırılarında savaş suçları işlendiğine dair bulgulara raporlarında birçok kez yer verdi.