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Yüksek Müzakere Komitesi, Mistura'yla görüşmesini iptal etti

Yüksek Müzakere Komitesi, Mistura'yla görüşmesini iptal etti
Yüksek Müzakere Komitesi, Mistura'yla görüşmesini iptal etti
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Riyad destekli 'muhalif' Yüksek Müzakere Komitesi, BM Suriye Özel Temsilcisi de Mistura'yla bugün gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeyi iptal ettiklerini duyurdu.

RADİKAL – İsviçre’nin Cenevre kentindeki Suriye görüşmelerinde anlaşmazlıklar sürüyor. Riyad destekli ‘muhalif’ Yüksek Müzakere Komitesi, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’yla bugün yapılması planlanan görüşmeyi iptal ettiklerini duyurdu.

AFP’nin haberine göre, Yüksek Müzakere Komitesi’nden Farah Atassi, “Staffan de Mistura’yla toplantımız yok. Taleplerimizi sunduk. Şu anda, aynı şeyleri de Mistura’yla konuşarak kendimizi tekrar etmemizin bir nedeni yok” açıklamasında bulundu.  BM sözcüsü Khawla Mattar da görüşmenin iptal olduğunu doğruladı.

De Mistura, bugün sabah saatlerinde Şam heyetiyle bir araya gelmişti.

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