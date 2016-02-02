Yüksek Müzakere Komitesi, Mistura'yla görüşmesini iptal etti

RADİKAL – İsviçre’nin Cenevre kentindeki Suriye görüşmelerinde anlaşmazlıklar sürüyor. Riyad destekli ‘muhalif’ Yüksek Müzakere Komitesi, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’yla bugün yapılması planlanan görüşmeyi iptal ettiklerini duyurdu.
AFP’nin haberine göre, Yüksek Müzakere Komitesi’nden Farah Atassi, “Staffan de Mistura’yla toplantımız yok. Taleplerimizi sunduk. Şu anda, aynı şeyleri de Mistura’yla konuşarak kendimizi tekrar etmemizin bir nedeni yok” açıklamasında bulundu. BM sözcüsü Khawla Mattar da görüşmenin iptal olduğunu doğruladı.
De Mistura, bugün sabah saatlerinde Şam heyetiyle bir araya gelmişti.
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