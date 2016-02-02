Düzce Belediye Başkanı Keleş:

DÜZCE (AA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, "Bundan sonra Düzcespor'un ligde yükseliş göstereceğine inanıyorum" dedi.
Başkan Keleş, takımın Şıralık Tesisleri'ndeki antrenmanına katılarak, yeni teknik direktör Ekrem Al ile görüştü.
Antrenman sonrasında futbolcularla sohbet eden Keleş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Düzcespor için kan değişikliğinin gerekli olduğunu söyledi.
Takıma yeni transferlerin yapıldığını kaydeden Keleş, "Ligde kaybedilen puanlar telafi edilecektir. Bundan sonra Düzcespor'un ligde yükseliş göstereceğine inanıyorum" ifadesini kullandı.
Ziyarette, Düzcespor Başkanı Murat Caymaz ve belediye meclis üyeleri de hazır bulundu.