Düzce merkezli FETÖ/PDY operasyonu

DÜZCE (AA) - Düzce merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Düzce'de görevli bazı kamu görevlisi, bürokrat ve emniyet mensubunun usulsüz dinlendikleri iddiasıyla yaklaşık 9 aydır soruşturma yürütülüyor.
Tamamı emniyet mensuplarından oluşan 13 kişi, Düzce, Adana, Kayseri, Ankara, Tokat ve Siirt'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla "Terör örgütüne üye olmak, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek, iftira, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek" suçlarından gözaltına alındı.
Zanlılar, Düzce'ye getirildikten sonra cumhuriyet başsavcılığı tarafından ifadeleri alınacak.