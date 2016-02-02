Düzce'de metrobüs dönemi başlıyor

DÜZCE (AA) - Düzce Belediyesince, toplu taşımada metrobüs sistemine geçmek için hazırlıkların yapıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Keleş, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplu taşıma konusunda yeni çalışmaların gündemde olduğunu belirtti.

Düzce'de trafik akışında rahat ve hızlı ulaşım sistemi için çalıştıklarını aktaran Keleş, "Vatandaşlarımızın daha konforlu, hızlı bir şekilde seyahat edecekleri lastik tekerlekli metroyu gündeme aldık. Trafik problemi olmayan bu sistem için ilk aşamada üç adet metrobüs alınacak daha sonra bu sayı 6'ya çıkarılacak. Hedefimiz lastik tekerlekli metro uygulamasını gerçekleştirmektir" ifadelerini kullandı.

Keleş, şehir içindeki 27 otobüs hattında 3'ü körüklü olmak üzere toplam 93 otobüsün hizmet verdiğini sözlerine ekledi.