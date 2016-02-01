Osmanlı Haftası

DÜZCE (AA) - AK Parti Düzce Gençlik Kolları tarafından, Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşunun 717. yıl dönümü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendiği bildirildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla Osmanlı Şerbeti ve Osmanlı macunu dağıtımı yapıldığı belirtildi.

Osmanlı padişahlarının sözlerinin ve tuğralarının olduğu bereket duası kartlarının Düzcelilere dağıtıldığı ifade edilen açıklamada, gençlik kolları üyelerinin Merkez Büyük Camisi'nde sabah namazında buluştukları, namaz sonrası çay ve simit ile kahvaltı yaptıkları kaydedildi.