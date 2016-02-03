EDİRNE (AA) - AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ı ziyaret etti.Şeker, ziyarette yaptığı konuşmada, Kerman'ın başarılı çalışmalara imza attığını söyledi. AK Parti'nin teşkilatçı yapısının İpsala'da görüldüğünü belirten Şeker, Kerman'a çalışmalarında başarılar diledi.Kerman da Şeker'in ziyaretin mutluluk duyduğunu söyledi. Belediyenin çalışmaları hakkında bilgi veren Kerman, "İlçemiz önemli bir misafiri ağırlamıştır. Aynı zamanda AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Olan İlyas Şeker vekilimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Ziyarette, ilçe belediye başkanları da yer aldı.
AK Parti Kocaeli Milletvekili Şeker'den, Kerman'a ziyaret
03/02/2016 09:49