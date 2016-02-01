DOÇEK, bisiklet turu düzenledi

EDİRNE (AA) - Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) tarafından bisiklet turu düzenlendi.
DOÇEK Başkan Yardımcısı Halime Can, yaptığı yazılı açıklamada, Keşan ilçesinin Çamlıca köyü yakınlarında bisiklet turu düzenlediklerini belirtti.
Doğa etkinliklerine önem verdiklerini aktaran Can, "Bölgemizin doğa güzelliklerini gezerek öğreniyoruz. Tura katılanlar kentimizin ve çevre illerin doğal güzelliklerini görüyor. Doğayı ekranda değil yerinde görüyoruz. Doğayı yaşamanın keyfini çıkarıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı turlarımıza katılmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Can, bisiklet turlarının devam ettiğini belirtti.