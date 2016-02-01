Edirne Belediye Başkanı Gürkan:

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Dünyada artık ülkeler değil şehirler yarışıyor" dedi.

Gürkan, belediyede düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Edirne'nin kültür ve sosyal yaşamıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bir şehri gelecek yıllara taşımak için kültürel anlamda da çalışmalar yapılması gerektiğini ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Kentinizi dünya şehirleri arasında sıralamaya sokmak istiyorsanız o lige girmek istiyorsanız, o ligde kalıcı olarak yer almak istiyorsanız kültürel çalışmalar yapmalısınız. Bildiğiniz gibi dünyada artık ülkeler değil şehirler yarışıyor. Edirne bu anlamda turizm ve tarihiyle ortaya çıkıyor. Ayhan Tunca'nın '1905'ten 1930'a o yıllar, olaylar ve Edirne'den Gazi Mustafa Kemal Atatürk Geçti' ile Hüseyin Koç ve Ahmet Özden Uludere'nin hazırladığı 'Kuruluşundan Günümüze Edirne Musiki Derneği' kitapları basıldı. Edirne'nin kültürel ve tarihi hazinesine katkıda bulunacak bu kitapların hazırlanmasında emeğe geçenlere teşekkür ediyorum"

Konuşmaların ardından Koç, Uludere ve Tunca kitaplarını imzalayarak basın mensuplarına hediye etti.