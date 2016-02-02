Edirne Belediye Başkanı Gürkan:

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, engelli araç şarj istasyonlarına zarar verenler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, yüreği engelli kişilerin, engelli vatandaşlara engel olmaya devam ettiğini belirtti.

Dünya engelliler gününde akülü araç şarj cihazlarını hizmete sunduklarını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Edirne halkına emanet ettiğimiz bu şarj istasyonlarına insanlıktan nasibini alamamış kişiler tarafından zarar verilmiş olması çok üzücü. Edirne Belediyesi olarak engelli vatandaşların haklarına sahip çıkmaya, onların bu kentte özgürce dolaşabilmelerini, toplumun onlara ve onların yaşamlarına saygı duymalarını sağlamak adına mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu kente gönül veren Edirne halkıyla ortak bir sinerji yaratarak, tüm bireylerin eşit şartlarda yaşayabileceği, çağdaş bir kent yaratma hedefimiz var. Biz bu hedefimizi ilmek ilmek öreceğiz. Engelli araç şarj istasyonlarına zarar verenler hakkında suç duyurusunda bulunacağız."