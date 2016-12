Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Aytın:

EDİRNE (AA) - Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Tuncay Aytın, "Ülkemizde süt fazlalığı ve et açığı varken ıslah çalışmalarının geliştirilmesi gerektiğini savunuyoruz" dedi.

Aytın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de kırmızı et açının olduğunu savundu.

Etçil ırkın yetiştirilmesi gerektiğini aktaran Aytın, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizim görüşümüz karkas et ithal etmek yerine canlı hayvanın yani kasaplık gelmesi yönünde. Ülkemizde süt fazlalığı ve et açığı varken ıslah çalışmalarının geliştirilmesi gerektiğini savunuyoruz. Ülkemizde süt tüketiminin az olduğu ama üretimin fazla olduğu yerde hayvan üretiminde zorlanıyoruz. Bunun sebebi sütümüzün pazar bulamamasıdır. Öte yadan, dişi hayvan olmazsa, dişi hayvanları elimizde tutamazsak bu et açığını kapatma şansımız yok. Edirne'de dişi hayvanların kesimi çoğaldı. Bunun en büyük sebeplerinden biri de sütün para yapmamasıdır. Tabi burada sanayicimiz zor durumdadır."