EDİRNE (AA) - Edirne İl Genel Meclisi şubat ayı toplantısı yapıldı.
Meclis Başkanı Abdülaziz Çıkıkçı başkanlığında yapılan toplantıda, komisyon raporları okunup, oy birliğiyle kabul edildi.
Mecliste söz alan Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Geçmiş, Edirne İl Özel İdaresi Makine Parkında bulunan iş makinelerinin yetersiz olduğunu belirterek komisyonun hazırladığı rapor neticesinde 9 adet iş makinesi ile 2 adet kamyon alınmasının uygun görüldüğünü söyledi.
Geçmiş'in iş makinesi alımıyla ilgili sunduğu rapor meclis tarafından da oy birliğiyle kabul edildi.