Edirne'de asayiş

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde bir evden para ve ziynet eşyası çalındı.
Alınan bilgiye göre, Yenimesçit Mahallesi'nde yaşayan A.U, evine geldiğinde 500 lira, 2 adet bilezik ve cep telefonunu koyduğu yerde bulamadı.
A.U, olayla ilgili polise şikayette bulundu.
-İş yerinden hırsızlık
Edirne'de bir kahveden çay kazanı çalındı.
Edinilen bilgiye göre, Nişancıpaşa Mahallesi'nde yaşayan S.K iş yerine girdiğinde 2 adet çay kazanının yerinde olmadığını gördü.
S.K, olayla ilgili polise şikayette bulundu.
-Otomobilden hırsızlık
Edirne'de bir otomobilden çeşitli eşyalar çalındı.
Alınan bilgiye göre, Barutluk Mahallesi'nde yaşayan R.T, park halindeki otomobilinin bagajına koyduğu 1 adet tüfek ve bıçkı makinesini yerinde bulamadı.
R.T, olayla ilgili polise şikayette bulundu.