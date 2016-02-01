Edirne'de "deniz patlıcanı" operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'de, avlanması yasak olan 500 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, deniz patlıcanı taşıdığı öğrenilen C.T'nin kullandığı kamyoneti Yenimuhacir beldesinde durdurdu. Kamyonette, 6 çuval içinde 500 kilogram deniz patlıcanı bulundu.
Avlanması yasak olan deniz patlıcanları, Edirne Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildi.
Kamyonet sürücüsü C.T. hakkında ise ''Su Ürünleri Kanununa Muhalefet'' suçundan işlem yapıldı.