Edirne'de insan kaçakçılığı operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen 30 sığınmacı ile organizatörlük yaptıkları iddia edilen 5 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Olacak köyünde yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 30 Suriye uyruklu sığınmacı tespit etti.
Jandarma ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 30 sığınmacı ile organizatörlük yaptıkları iddia edilen 5 kişiyi yakaladı.
Sığınmacılar Edirne Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltında tutulan G.K, Ş.B, Ç.B. E.Ş ve R.A'nın adliyeye sevk edileceği bildirildi.