Edirne'de İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı

EDİRNE (AA) - Edirne Valiliği tarafından istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı düzenlendi.

Edirne Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Şengül Çildam, valilikte düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 2015'te 176 farklı programda 707 kişinin işbaşı eğitim programlarından, 95 farklı programda 1 bin 669 kişinin meslek edindirme faaliyetlerinden faydalandığını belirtti.

Kursların ve eğitim programlarının geniş kapsamlı olduğunu aktaran Çildam, "2 bin 969 kişi toplum yararına programlardan faydalandı. Aktif işgücü programlarından toplamda 5 bin 345 kişi faydalanmıştır. Edirne'de faaliyet gösteren 3 bin 436 özel sektör iş yerine ziyaret yapıldı. Ziyaretler sonucunda 11 bin 303 kişilik açık iş ilanı alındı. Bu açık işlere 4 bin 460 kişilik işe yerleştirme yapıldı. 2015 yılı hedeflerine ulaşılmış olup hedeflerin üzerinde performans gösterilerek Edirne'nin grubunda 2. sırada yer aldı" ifadelerini kullandı.

Toplantıya Edirne Vali Vekili Beyazıt Tanç ve kurul üyeleri katıldı.