Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makine Mühendisleri Odası Edirne Şubesi yönetim kurulu üyeleri Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yener Yörük'ü ziyaret etti.
Odanın yönetim kurulu başkanı Aziz Avukatoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, odanın çalışmaları hakkında Yörük'e bilgi verdi. Üniversitenin çalışmalarını yakından izlediklerini aktaran Avukatoğlu, Yörük ve ekibine başarılar diledi.
Yörük de ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
Ziyarette, yönetim kurulu başkan vekili Mehmet Efe, sekreter Mehmet Ruhan Timur, sayman Erkan Doğan ve yönetim kurulu üyesi Kaan Özel yer aldı.
-İpsala Belediye Başkanı Kerman'a ziyaret
Meriç Kaymakamı Ali İhsan Başak, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ı ziyaret etti.
Başak, ziyarette yaptığı konuşmada, Kerman'ın ilçeye büyük katkılarının olduğunu söyledi. Kerman'ın ilçede birçok altyapı çalışması gerçekleştirdiğini ifade eden Başak, Kerman ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.
Kerman da Başak'a belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.