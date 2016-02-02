İpsala Belediye Başkanı Kerman:

EDİRNE (AA) - İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, "Neyin sözünü verdiysek yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kerman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazar yerinin yapımına devam edildiğini söyledi.

Beton seriminin gerçekleştiğini anlatan Kerman, "İlçemizde birçok proje hayata geçiyor. Vatandaşlarımızın daha güzel şartlarda pazarını yapabilmesi için pazaryerimizi yeniliyoruz. Bununla birlikte altyapı çalışmalarımız da ilçemizin dört bir yanında devam ediyor. Kanalizasyon ve içme suyu hattının geçtiği cadde ile sokaklarda başlatılan yol onarım ve bakım çalışmaları tüm hızıyla devam ediliyor. Vatandaşlarımıza neyin sözünü verdiysek yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Çalışmaları yerinde gördüğünü ve incelediğini ifade eden Kerman, çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.